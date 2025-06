Casa Branca rebate CNN: ataques dos EUA "obliteraram" programa nuclear do Irã

A Casa Branca classificou como "fake news" a reportagem da CNN, que, assim como outros veículos, revelou um relatório preliminar confidencial da Agência de Inteligência de Defesa (DIA, em inglês), ligada ao Pentágono, sobre como a operação americana não destruiu as unidades nucleares do Irã e apenas atrasou o programa iraniano por alguns meses.

Como "fatos", a Casa Branca explicou que o relatório tem como base informações de um único instante, registrado um dia após os ataques, e não teve coordenação com a comunidade de inteligência, confirmando a existência do documento. O comunicado também lança dúvidas sobre a credibilidade da repórter, Natasha Bertrand, ao associá-la a cobertura do escândalo do laptop pertencente a Hunter Biden, filho do ex-presidente Joe Biden.