Casa Branca defende megaprojeto de lei orçamentária de Trump após críticas de Musk

A Casa Branca rechaçou nesta quarta-feira (4) a tese de que o megaprojeto de lei orçamentária do presidente Donald Trump poderia fazer disparar o déficit fiscal dos Estados Unidos, enquanto o magnata Elon Musk redobra suas críticas ao plano do republicano.

O independente Escritório Orçamentário do Congresso afirmou que a denominada por Trump como "lei grande e bonita" - peça central de sua agenda nacional - poderia adicionar 2,4 trilhões de dólares (R$ 13,5 trilhões, na cotação atual) ao déficit do país até 2034.

"Estamos em uma situação muito boa com o projeto de lei", disse Russ Vought, chefe do escritório de gestão e orçamento da Casa Branca, responsável por fazer as contas para este projeto legislativo.