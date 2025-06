Carlo Acutis, o "santo millenial", será canonizado em setembro

Acutis morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Associação Carlos Acutis / Divulgação

O primeiro "santo millenial" da Igreja Católica, Carlo Acutis, será canonizado no dia 7 de setembro, anunciou nesta sexta-feira (13) o papa Leão XIV, durante uma reunião com cardeais. As informações são do portal g1.

A cerimônia estava prevista para acontecer no dia 27 de abril, mas foi suspensa após a morte do papa Francisco.

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo Acutis morreu precocemente em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia. Devoto de Virgem Maria, o jovem nascido na Inglaterra e criado na Itália, era apaixonado por computação e desenvolveu sites católicos para catalogar milagres reconhecidos pelo Vaticano.

A plataforma online também servia como forma de evangelizar fiéis e rendeu a Acutis o apelido de Padroeiro da Internet.

Carlo Acutis foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. A Igreja Católica atribui o título de beato a pessoas que possuam evidências que comprovem a realização de um milagre. Quando mais de um ato divino é atribuído à mesma pessoa e reconhecido pelo Vaticano, acontece a canonização, ação que torna a pessoa santa.

Um dos feitos atribuídos ao beato é a cura de uma criança de Mato Grosso do Sul, em 2010, que sofria com problemas no pâncreas e melhorou após tocar em uma peça de roupa que pertencia a Acutis e continha seu sangue.

É possível visitar o corpo do jovem, exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália. Conforme o Vaticano, os restos mortais estão em bom estado de conservação e foram recompostos.

A vida de Carlo

Nascido em Londres, em 3 de maio de 1991, Carlo viveu quase toda a sua vida na cidade do norte da Itália. Filho único, cresceu em uma família de fé moderada — sua mãe, por exemplo, havia frequentado a missa pouquíssimas vezes antes do nascimento do filho. Mas Carlo demonstrou, desde cedo, uma devoção incomum. Com apenas sete anos, pediu para fazer a Primeira Comunhão. Passou a frequentar diariamente a missa, a rezar o terço e a criar uma relação profunda com os ensinamentos de Jesus, especialmente na Eucaristia.

Gênio da internet

Ele aprendeu sozinho a programar e a fazer design de sites. Nos anos 2000, enquanto a internet engatinhava, Carlo teve a ideia de criar uma página sobre milagres eucarísticos — fenômenos extraordinários nos quais, segundo a fé católica, a presença real de Cristo se manifesta de forma visível na hóstia ou no vinho consagrados, em forma de carne ou sangue.

Um milagre no Brasil

Após a morte de Carlo Acutis, começaram a surgir relatos de curas atribuídas a sua intercessão. Em 2020, o jovem foi beatificado pelo papa Francisco, após o Vaticano reconhecer um milagre ocorrido no Brasil.

É aí que a história de Carlo se mistura com a de outro jovem, o sul-matogrossense Matheus Vianna. Desde os primeiros meses de vida, o brasileiro sofria de uma condição rara chamada pâncreas anular, uma anomalia congênita que causava vômitos frequentes e impedia a digestão adequada. ​

Em 12 de outubro de 2013, na Paróquia São Sebastião, em Campo Grande, Matheus, então com quatro anos, participou de uma bênção com a relíquia de Carlo - um pedaço de sua camiseta. Na fila para a bênção, seu avô o orientou a pedir que "parasse de vomitar". Ao tocar a relíquia, Matheus fez o pedido e, a partir daquele momento, os episódios de vômito cessaram completamente. ​

Exames médicos confirmaram a ausência da anomalia pancreática. A arquidiocese local reuniu testemunhos e documentação, e os enviou ao Vaticano. Em 14 de novembro de 2019, a Congregação para as Causas dos Santos reconheceu oficialmente o milagre, atribuindo-o à intercessão de Carlo. ​

O episódio foi determinante para a beatificação de Carlo, ocorrida em 10 de outubro de 2020, em Assis. Matheus, hoje aos 14 anos, vive com saúde em Anápolis, Goiás. É descrito como um adolescente reservado e devoto.

Segundo milagre