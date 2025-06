Carlo Acutis, o 'influencer de Deus', será canonizado em setembro

A canonização de Acutis, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, estava prevista para 27 de abril, mas teve que ser adiada devido à morte do papa Francisco.

Foi beatificado em 2020 e o Vaticano lhe atribui dois milagres que o qualificam para a canonização: a cura de um menino brasileiro com uma rara malformação do pâncreas e a de um estudante costarriquenho gravemente ferido em um acidente. Em ambos os casos, suas famílias invocaram a intercessão do adolescente.