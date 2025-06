Caravana e marcha de solidariedade com Gaza são detidas na Líbia e no Egito

Uma caravana pró-Palestina que saiu da Tunísia e um grupo de militantes que participam de uma marcha internacional que partiu do Cairo rumo a Gaza foram detidos nesta sexta-feira (13), na Líbia e na saída do Cairo, respectivamente, segundo informaram seus organizadores.

Cerca de 40 participantes da Global March (Marcha Global) foram detidos aproximadamente 45 km a leste da capital egípcia, "em plena onda de calor, com proibição de circular", e tiveram seus passaportes confiscados, indicou o coletivo em um comunicado. Outros 15 estão retidos em seus hotéis no Cairo, segundo a mesma fonte.

"Somos um movimento pacífico e respeitamos as leis egípcias", ressaltaram os organizadores, que pediram a intervenção dos representantes diplomáticos para que a marcha possa continuar.

A Global March, que reúne cerca de 4 mil manifestantes de cinquenta países, segundo os organizadores, esperava atravessar de ônibus a península do Sinai e chegar à cidade de Arish, mais de 350 km a leste do Cairo. De lá, os participantes deveriam caminhar os últimos 50 quilômetros até a fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza, na região de Rafah.

Por outro lado, o comboio "Sumud", que partiu da Tunísia e reúne, de acordo com os organizadores, cerca de 1.000 participantes tunisianos, argelinos, marroquinos e mauritanos, foi bloqueado nesta sexta-feira na entrada da cidade de Sirte, na Líbia, controlada pelas forças do marechal Khalifa Haftar, que governa o leste do país.