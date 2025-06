Canadá considera tarifas de Trump sobre aço e alumínio 'ilegais e injustificadas'

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, qualificou nesta quarta-feira (04) como "ilegais e injustificadas" as tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o aço e o alumínio, dos quais seu país é o principal fornecedor para os Estados Unidos.

"Estamos mantendo discussões intensas" com o governo Trump, declarou Carney a jornalistas, e prometeu "responder" a essas tarifas que são "ruins para os trabalhadores americanos e, claro, para a indústria canadense".

Ao mesmo tempo, Carney lembrou que as negociações com o governo dos Estados Unidos para reformular as relações comerciais bilaterais continuam.