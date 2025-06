Califórnia: secretário de Defesa ameaça mobilizar fuzileiros da ativa 'se violência continuar'

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ameaçou neste domingo (8) mobilizar tropas da ativa do Corpo de Fuzileiros Navais caso a violência em Los Angeles continue. A declaração representa um novo sinal da postura agressiva da administração Trump diante dos protestos contra as operações de deportação em bairros latinos da cidade, que já duram três dias.

As tropas já presentes na cidade incluem integrantes da 79ª Equipe de Combate da Brigada de Infantaria da Guarda Nacional do Exército da Califórnia, conforme publicação oficial do Departamento de Defesa nas redes sociais. O envio de cerca de 300 membros da Guarda foi autorizado por Donald Trump sem o aval do governador da Califórnia, Gavin Newsom, nem da prefeita de Los Angeles, Karen Bass.