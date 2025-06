“Bunker busters” e B-2: as superbombas e aeronaves usadas pelos EUA em ataque ao Irã

No ataque americano, 14 bombas do tipo, também chamadas “ bunker busters ”, ou “ destruidoras de bunkers ”, foram usadas, conforme o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth. Os equipamentos, desenvolvidos pelos EUA, nunca haviam sido utilizados em combate.

Hegseth afirmou que foram utilizados sete bombardeiros com duas bombas MOP cada durante o ataque. Partindo de uma base no Missouri, nos EUA, é a missão mais longa da história com B-2, segundo o chefe das Forças do Estado-Maior, Dan Caine.