Brasileiro Thiago Ávila vai para solitária em prisão de Israel, diz defesa

Os advogados que fazem a defesa do ativista brasileiro Thiago Ávila, em Israel, informaram que ele foi colocado em confinamento solitário. O brasileiro e outros 11 ativistas estavam em um barco interceptado pela marinha israelense na madrugada de segunda-feira (9). Eles tentavam desembarcar na Faixa de Gaza com com ajuda humanitária.