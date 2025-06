Brasileiro que matou adolescente com espada em Londres é condenado à prisão perpétua

Brasileiro atacou vítimas com uma espada do tipo katana. Adrian DENNIS / AFPTV / @ell_pht / ESN / AFP

Um homem de 37 anos com dupla nacionalidade brasileira e espanhola foi condenado à prisão perpétua pela Justiça britânica, nesta sexta-feira (27), por matar um adolescente com uma espada em abril de 2024. O crime, que chocou o Reino Unido, deixou um rastro de violência, com várias vítimas feridas — entre elas, dois policiais.

Marcus Aurelio Arduini Monzo, nascido no Brasil e filho de mãe espanhola e pai brasileiro foi julgado na corte criminal de Old Bailey, em Londres, e considerado culpado na quarta-feira (25) por homicídio, três tentativas de homicídio e por causar ferimentos graves a outras duas pessoas.

Na audiência desta sexta, foi sentenciado à prisão perpétua, com cumprimento mínimo de 39 anos. Considerando o tempo já detido, Monzo deverá ficar preso por pelo menos 40 anos.

Depois de ser preso, ele alegou estar sob efeito de drogas e disse à polícia que vivia em uma fantasia com múltiplas personalidades — uma delas, a de um assassino de aluguel profissional.

O ataque

O ataque aconteceu na manhã de 3 de abril de 2024, pouco antes das 7h (horário local), e durou cerca de 20 minutos. Monzo atropelou um pedestre com sua caminhonete e, em seguida, o atacou no pescoço com a espada.

Depois, voltou ao veículo, dirigiu até uma rua próxima e atacou Daniel Anjorin, de 14 anos, com uma espada japonesa do tipo katana, enquanto o menino caminhava para a escola usando fones de ouvido. O caso ocorreu em Hainault, na zona leste de Londres.

Na sequência, feriu um policial que o perseguia, invadiu uma casa e agrediu um casal que dormia. Os gritos da filha do casal fizeram com que ele fugisse. Antes de ser contido, Monzo ainda esfaqueou outro agente.

A polícia também descobriu que ele havia matado o próprio gato momentos antes dos ataques violentos.

A sentença

O juiz Joel Bennathan afirmou que Monzo estava em estado “claramente psicótico” no momento do ataque, influenciado em parte pelo uso prolongado de cannabis. No entanto, destacou que isso não o isentava da responsabilidade criminal.

— Ele sabia que a droga o deixava paranoico, ou pelo menos lhe causava crises de pânico — observou o magistrado.

Durante a audiência, o juiz também prestou homenagem à vítima:

— Daniel era um menino inteligente, com talento musical, bom em vários esportes. Era feliz. Sua perda é, obviamente, devastadora.

O pai do adolescente, Ebenezer Anjorin, também se manifestou: