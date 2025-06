Brasileira que caiu em vulcão na Indonésia é vista imóvel e 500 metros penhasco abaixo 

Imagens de drone capturaram imagens de Juliana após a queda. Reprodução / Reprodução

A turista brasileira Juliana Marins, 26 anos, que caiu no sábado (21) durante trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foi avistada com a ajuda de um drone. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani, no Instagram.

De acordo com a publicação, as imagens capturadas pelo drone, operado por resgatistas, mostram a jovem 500 metros penhasco abaixo, e imóvel.

“Às 6h30min (de segunda-feira em Lombok, 17h30min de domingo em Brasília), a vítima foi localizada com o uso de um drone, em posição presa a um paredão rochoso, a uma profundidade de aproximadamente 500 metros, e visualmente sem sinais de movimento.”

De acordo com a publicação, a operação enfrenta terreno extremamente difícil e condições climáticas instáveis.

Por volta das 10h (horário de Brasília) desta segunda-feira, a família de Juliana informou nas redes sociais que dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao local do acidente.

O acidente

De acordo com a irmã de Juliana, a queda aconteceu enquanto ela fazia uma trilha no vulcão Rinjani, com um grupo de mais cinco pessoas e um guia local. A caminhada já estava no segundo dia quando a brasileira disse ao guia que estava cansada para continuar. Ele teria falado para ela descansar e seguido viagem com os demais turistas.

— O guia falou: "Então descansa". E seguiu viagem. A gente tinha recebido a informação que o guia tinha ficado com ela, que ela tinha tropeçado e caído. Não foi isso que aconteceu — explica a irmã.

— O guia só seguiu viagem para chegar até o cume. A gente só tem essas informações de mídia local. Juliana ficou desesperada porque ninguém mais voltou e caiu. Abandonaram Juliana.

Nota do Itamaraty

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, pediu reforços no trabalho de resgate de Juliana ao alto escalão do governo indonésio.

Conforme a pasta, desde que foi acionada pela família da turista, a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais para o envio de equipes de resgate para a área do vulcão.

O embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com o diretor da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia e tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos.

Leia a nota na íntegra

Equipes do Agência de Busca e Salvamento da Indonésia iniciaram há pouco o terceiro dia do esforço de resgate de turista brasileira no Mount Rinjani (3.726 metros de altura), vulcão localizado na ilha de Lombok, a cerca de 1.200 km de distância de Jacarta. De acordo com informações recebidas pela equipe, a turista teria caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do vulcão.

Desde que acionada pela família da turista, a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, o que permitiu o envio das equipes de resgate para a área do vulcão onde ocorreu a queda, em região remota, a cerca de quatro horas de distância do centro urbano mais próximo. O embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com Diretor Internacional da Agência de Busca e Salvamento e com o Diretor da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia, e tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos. Dois funcionários da embaixada deslocam-se hoje para o local com o objetivo de acompanhar pessoalmente os esforços pelo resgate, que foi dificultado, no dia de ontem, por condições meteorológicas e de visibilidade adversas.