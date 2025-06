Bombardeio no noroeste da Nigéria deixa ao menos 20 civis mortos

Ao menos 20 civis, membros de um grupo de autodefesa local, morreram em um bombardeio no noroeste da Nigéria, disseram vários moradores à AFP nesta segunda-feira (2), ao mencionar um erro do exército.

Eles afirmaram que gangues criminosas atacaram as aldeias de Mani e Wabi, no distrito de Maru, no estado de Zamfara, na semana passada.

Os civis então alertaram as forças de segurança, que enviaram um avião militar, mas os pilotos confundiram os membros do grupo de autodefesa com os bandidos e os bombardearam entre as aldeias de Maraya e Wabi, disseram.