Bolívia: 3 policiais são mortos em protestos de partidários de Evo Morales no sul do país

Três policiais morreram nesta quarta-feira na Bolívia e vários outros ficaram feridos, um deles gravemente, quando as forças policiais tentaram restabelecer o tráfego em uma estrada no sul do país tomada por partidários do ex-presidente Evo Morales, que protestam há dias contra a sua desqualificação como candidato à presidência.

Em declarações à mídia, o presidente atual, Luis Arce, garantiu que as operações policiais continuariam "até atingirmos o objetivo que o governo nacional estabeleceu: de dar ao povo boliviano estradas rápidas". Ele também informou sobre as três mortes e reiterou que não renunciaria após se reunir com a liderança militar e seus ministros de segurança para avaliar as medidas a serem tomadas.