Barco de ajuda humanitária se aproxima de Gaza

Um barco humanitário com 12 ativistas a bordo, incluindo a sueca Greta Thunberg, navega perto da costa do Egito e se aproxima da Faixa de Gaza, devastada pela guerra e cercada por Israel, anunciaram neste sábado (7) os organizadores da viagem.

O "Madleen", um veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC, na sigla em inglês), partiu no domingo da Sicília em direção a Gaza para fornecer ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense" imposto ao território palestino, que segundo a ONU está ameaçado pela fome.

Em um comunicado publicado em Londres, o Comitê Internacional para Romper o Cerco a Gaza, uma organização que integra a FFC, informou que a embarcação havia entrado em águas do Egito, vizinho da Faixa de Gaza.

Qualquer interceptação do veleiro constituiria "uma violação flagrante do direito internacional humanitário", afirmou o comitê, que informou estar em contato com instâncias jurídicas internacionais para garantir a segurança das pessoas a bordo.