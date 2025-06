Barco com Greta Thunberg e brasileiro Thiago Ávila chega a porto de Israel após ser interceptado

O barco de ajuda humanitária Madleen, com um grupo de 12 ativistas a bordo chegou ao porto de Ashdod, em Israel, após ser interceptado por autoridades israelenses. A embarcação, escoltada por dois navios da marinha, entrou no porto ao anoitecer, por volta das 20h45min no horário local (14h45min no Brasil), segundo um fotógrafo da AFP.