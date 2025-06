Banco Mundial levanta restrições ao financiamento de energia nuclear

Os Estados Unidos, que são o maior acionista do Banco Mundial, estão entre os países que fizeram campanha para que o grupo reavalie sua proibição de apoiar projetos nucleares.

Em um e-mail enviado aos funcionários ao qual a AFP teve acesso, Banga afirma que o banco colaborará com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para assessorar sobre "garantias de não proliferação".

"Apoiaremos os esforços para ampliar a vida útil dos reatores existentes nos países que já os possuem e ajudaremos a melhorar a rede e as infraestruturas relacionadas", explica Banga.

A organização financeira, com sede em Washington, também cooperará para acelerar o "potencial dos pequenos reatores modulares" para que possam, com o tempo, se tornar uma opção viável para mais países.

Banga, no comando da entidade de crédito para o desenvolvimento desde 2023, impulsionou uma mudança na política energética do banco. O e-mail foi enviado um dia após uma reunião do conselho administrativo.