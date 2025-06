Avião da Air India retorna após decolagem com problema técnico durante o voo

A Air India disse em um comunicado que o avião com destino a Nova Délhi, na Índia, pousou em Hong Kong com segurança e estava passando por verificações "por precaução".

O avião em questão é um Boeing 787 Dreamliner, o mesmo modelo do voo com destino a Londres que colidiu com um albergue de uma faculdade de medicina em uma área residencial da cidade de Ahmedabad, no noroeste da Índia, minutos após a decolagem na quinta-feira. O acidente matou 241 pessoas a bordo e pelo menos 29 no solo. Um passageiro sobreviveu.