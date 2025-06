Um avião caiu nesta quinta-feira (12), no oeste da Índia. A aeronave da Air India estava viajando de Ahmedabad para Londres, no Reino Unido. Mais de 240 pessoas estavam a bordo do Boeing 787-800 Dreamliner.

O Boeing 787 da Air India emitiu um sinal de socorro e "caiu logo após a decolagem em Ahmedabad" às 13h39min no horário local (5h09min de Brasília), informou a a autoridade de aviação civil indiana em comunicado.

As autoridades indianas informaram que o avião caiu em cima de uma casa onde funcionava um alojamento de médicos. Segundo o The New York Times, pelo menos cinco estudantes de Medicina que estavam no local morreram.

Estavam na aeronave 230 passageiros, os dois pilotos e 10 integrantes da tripulação. Ainda não há informações sobre quantidade de mortos e feridos.

"Os feridos estão sendo transportados para os hospitais mais próximos", declarou a companhia aérea. "A Air India está cooperando totalmente com as autoridades que investigam este incidente", afirmou a empresa.

De acordo com o chefe de polícia de Ahmedabad, G.S Malik, 204 corpos foram retirados do local do acidente e 41 feridos foram encaminhados ao hospital.

Segundo o secretário-chefe do departamento de saúde do estado de Gujarat, Dhananjay Dwivedib, uma pessoa sobreviveu à queda e está sendo tratada em um hospital.

— Confirmamos que houve um sobrevivente — afirmou.

Entre as vítimas estão os que morreram na queda da aeronave e os que morreram nos prédios contra os quais o avião se chocou.

Entre os passageiros está o ex-ministro-chefe de Gujarat, Vijay Rupani. A informação foi confirmada ao New York Times por autoridades de deu partido.

Não há brasileiros entre as vítimas. De acordo com a companhia Air India, dos ocupantes do avião 169 são indianos, 53 são britânicos, um é canadense e sete são portugueses.

Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião perdeu a comunicação logo após decolar, a uma altura de cerca de 190 metros em relação ao solo.

Na rede social X, a Air India informou, logo após o acidente, que ainda estava apurando detalhes do acidente:

"O voo AI171, operando Ahmedabad-Londres Gatwick, envolveu-se em um incidente hoje, 12 de junho de 2025. Neste momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos mais atualizações o mais breve possível".

O presidente da companhia aérea, Natarajan Chandrasekaran, confirmou em comunicado que o "voo 171 da Air India, que seguia de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente trágico".

"Nossos pensamentos e profundas condolências estão com as famílias e entes queridos de todos os afetados por este evento devastador", declarou. O executivo acrescentou que um centro de emergência foi ativado e uma equipe de apoio foi acionada para atender às famílias que buscam informações.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os destroços do avião. Todas as operações no aeroporto Ahmedabad foram suspensas.

Autoridades lamentam

O Ministro da Aviação Civil da India, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, afirmou, em rede social, estar monitorando pessoalmente a situação e orientou todas as agências de aviação e resposta a emergências a tomarem medidas rápidas e coordenadas.

"Chocados e devastados ao saber da queda do avião em Ahmedabad. Estamos em alerta máximo. Estou monitorando pessoalmente a situação e orientei todas as agências de aviação e de emergência a tomarem medidas rápidas e coordenadas. Equipes de resgate foram mobilizadas e todos os esforços estão sendo feitos para garantir que ajuda médica e apoio humanitário sejam enviados ao local. Meus pensamentos e orações estão com todos a bordo e suas famílias".

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi chamou o acidente de uma tragédia "de partir o coração", para a qual não há palavras.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer expressou seus pensamentos "com os passageiros e suas famílias neste momento tão difícil".

"As imagens que emergem da queda de um avião com destino a Londres, transportando muitos cidadãos britânicos, na cidade indiana de Ahmedabad, são devastadoras", disse ele.

Primeiro acidente com esse modelo de avião

Este é o primeiro acidente que envolve o Boeing 787 Dreamliner desde que o modelo entrou em serviço em 2011, segundo o Resumo Estatístico de Acidentes com Aviões Comerciais a Jato da Boeing.

A fabricante americana Boeing afirmou que está em contato com a Air India e pronta para prestar suporte à empresa.

