Ativista Thiago Ávila chega ao Brasil e relembra prisão onde ficou em Israel: "Cela ficava em uma masmorra"

Após ser deportado por Israel, o ativista Thiago Ávila chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (13). Ele era um dos tripulantes do veleiro Madleen, interceptado por forças israelenses no Mar Mediterrâneo na madrugada de segunda-feira (9).

De acordo com o jornal O Globo, o brasileiro desembarcou no país por volta das 5h40min, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No local, ele foi recebido pela esposa, Lara Souza, e pela filha Tereza, de sete meses.