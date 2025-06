Atentado contra igreja na Síria deixa ao menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas em um atentado suicida neste domingo (22) em uma igreja em Damasco, na Síria, cujo autor seria um membro do grupo Estado Islâmico (EI), segundo as autoridades sírias.

As Nações Unidas e vários países condenaram esse ataque, o primeiro desse tipo perpetrado na capital síria desde que as forças dirigidas por islamistas radicais depuseram o então presidente Bashar al Assad em 8 dezembro de 2024.

"Um agressor suicida afiliado ao grupo terrorista Daesh [Estado Islâmico] entrou na igreja de São Elias, abriu fogo e depois se explodiu com um cinturão explosivo", indicou o Ministério do Interior em comunicado.

Pelo menos 20 pessoas morreram e 52 ficaram feridas, indicou a agência de notícias oficial Sana, citando um comunicado do Ministério da Saúde.

Jornalistas da AFP viram equipes de resgate levando os feridos do local e testemunharam um cenário de destruição.

As forças de segurança isolaram as imediações do local.