Ataques russos deixam 14 mortos em Kiev

Segundo Zelensky, "uma área inteira de um prédio de apartamentos" foi destruída e as equipes de emergência procuravam sobreviventes entre os escombros.

Dezenas de moradores de Kiev se refugiaram em uma estação de metrô, alguns deles com seus animais de estimação.

Os ataques russos atingiram "27 pontos em diversos distritos da capital", afirmou o ministro ucraniano do Interior, Igor Klimenko.

"Kiev enfrentou um dos ataques mais horríveis", escreveu Zelensky no Facebook. "Neste momento, em Kiev, há esforços em andamento para resgatar pessoas debaixo dos escombros de um edifício residencial comum", acrescentou.

O presidente russo Vladimir "Putin faz isso apenas porque pode continuar com a guerra. Ele quer que a guerra prossiga", afirmou Zelensky.

O ministro Klimenko escreveu no Telegram que "o número de mortos subiu para 14" em Kiev, onde 44 pessoas ficaram feridas.

Em Odessa, cidade portuária no sul da Ucrânia, o governador regional, Oleg Kiper, relatou que pelo menos 13 pessoas foram hospitalizadas devido aos ataques.

A Rússia prossegue com os ataques contra a Ucrânia, apesar dos esforços dos Estados Unidos para negociar um cessar-fogo após mais de três anos de conflito.

As negociações de paz entre Moscou e Kiev estão estagnadas, com as duas partes inflexíveis em suas posições.