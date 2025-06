Ataques israelenses atingiram salas subterrâneas da usina nuclear de Natanz, diz AIEA

Israel, uma potência nuclear não oficial, iniciou seus ataques na sexta-feira com o objetivo declarado de interromper o programa nuclear iraniano. Desde então, os dois países têm trocado ataques.

A agência da ONU havia indicado no dia anterior que "não tinha indícios" de tal ataque e considerou que apenas os prédios acima do solo da usina de enriquecimento de urânio haviam sido afetados.

No entanto, revisou sua avaliação nesta terça-feira, com base em "uma análise contínua de imagens de satélite de alta resolução", explicou em uma mensagem publicada na rede social X.

A usina de Natanz, no centro do país, é a mais conhecida das instalações nucleares do Irã, e sua existência veio à tona em 2002.