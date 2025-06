Ataques dos EUA não interromperão atividade nuclear, diz agência atômica do Irã

Usina de Fordow, que fica no centro de uma montanha, no Irã. Maxar Technologies / AFP

A Organização Iraniana de Energia Atômica, agência que coordena o programa nuclear do país, afirmou após os ataques norte-americanos que os avanços do país para desenvolver instalações nucleares não serão interrompidos.

A nota oficial da organização confirmou que as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan foram atacadas "por inimigos do país". "É um ato bárbaro que viola o direito internacional, especialmente o Tratado de Não Proliferação Nuclear", disse a agência estatal.

A nota também afirma que os ataques norte-americanos ocorrem "em meio à indiferença e até mesmo à cumplicidade" da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"A Organização de Energia Atômica do Irã assegura à grande nação iraniana que, apesar das conspirações malignas de seus inimigos, com os esforços de milhares de seus cientistas e especialistas revolucionários e motivados, não permitirá que o caminho do desenvolvimento desta indústria nacional, que é o resultado do sangue de mártires nucleares, seja interrompido", finaliza a nota.

O ataque

Neste sábado (21), os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares de Fordow, Isfahan e Natanz, centrais para o desenvolvimento de uma bomba nuclear para o país.

A possibilidade de o Irã contar com uma bomba atômica foi o motivo apontado por Israel para promover o ataque da última sexta-feira (13), ainda quinta (12) no horário de Brasília.

Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones.

Desde então, os dois países trocaram agressões mútuas, com bombardeios a Teerã e arredores, no Irã, e em cidades como Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, em Israel. O governo iraniano afirma que 224 pessoas morreram ao longo dos quatro dias de embates. Já Israel calcula 22 vítimas em seu território.

O premier israelense, Benjamin Netanyahu, celebrou o ataque norte-americano em um discurso divulgado nas redes sociais.

"Parabéns, Presidente Trump. Sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos mudará a história", declarou.

Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, expressou preocupação com a escalada do conflito no Oriente Médio.

“Estou profundamente alarmado com o uso da força pelos Estados Unidos contra o Irã hoje. Esta é uma escalada perigosa em uma região já em perigo – e uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais”, disse ele em uma publicação nas redes sociais.