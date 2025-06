Ataques de Israel ao Irã testam capacidade de Trump de cumprir agenda 'América primeiro'

Mas, com a operação militar israelense em andamento, algo que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que continuará "por quantos dias forem necessários", Trump será novamente testado em sua capacidade de cumprir a promessa de campanha de manter a agenda "America First", ou "América Primeiro".

A primeira reação o governo republicano ao ataque israelense não veio de Trump, mas do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele deixou claro que os EUA "não estão envolvidos" e que a preocupação central da gestão era proteger as forças americanas na região. Os EUA agora estão realocando recursos militares, incluindo navios, no Oriente Médio, buscando se proteger contra possível retaliação de Teerã, segundo dois oficiais americanos que falaram sob condição de anonimato.