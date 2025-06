Ataques aéreos russos deixam ao menos 14 mortos em Kiev, incluindo um cidadão americano

Ao menos 14 pessoas morreram no ataque aéreo Russo

Ao menos 14 pessoas, entre elas um cidadão americano de 62 anos, morreram nesta terça-feira (17) após uma série de ataques aéreos russos contra Kiev , capital da Ucrânia, de acordo com a AFP . As autoridades ucranianas classificaram a ação como uma das mais mortais desde o início da invasão russa, em 2022.

Segundo o ministro do Interior, Igor Klimenko, os bombardeios atingiram 27 locais em diferentes distritos da cidade, incluindo prédios residenciais, instituições educacionais e infraestrutura crítica. Pelo menos 44 pessoas ficaram feridas em Kiev, enquanto outros seis feridos foram registrados em Odessa, cidade portuária no sul do país.