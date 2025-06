Ataque russo deixa 11 mortos na região ucraniana de Dnipropetrovsk

Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta terça-feira (24) em bombardeios russos na região de Dnipropetrovsk (centro-leste) segundo as autoridades ucranianas, que denunciam a "mensagem de terror" enviada por Moscou num momento em que as negociações entre ambos os lados estão estagnadas.

No terreno, as forças russas continuam avançando no leste da Ucrânia diante de um exército ucraniano em dificuldades e com menos efetivos, e multiplicam os bombardeios.