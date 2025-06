Ataque israelense atinge TV estatal iraniana em Teerã

"Nas próximas horas, as forças armadas israelenses operarão no setor (...) para atacar a infraestrutura militar pertencente ao regime iraniano", escreveu o coronel Avichay Adraee, porta-voz do Exército.

A área, um bairro nobre da capital iraniana, abriga, além do IRIB, um importante prédio da polícia, as embaixadas do Catar, Omã e Kuwait, o escritório da Organização Internacional para as Migrações (OIM), assim como os escritórios da AFP e vários hospitais.