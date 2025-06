Ataque do Irã contra bases dos EUA provoca fechamento de espaços aéreos e afeta voos no Golfo Pérsico

Região entre o Irã e o Catar tem espaço aéreo esvaziado após ofensiva iraniana contra bases dos EUA. FlightRadar24 / Reprodução

O ataque com mísseis do Irã contra bases militares dos Estados Unidos no Catar, ocorrido nesta segunda-feira (23), fez com que ao menos cinco países próximos fechassem temporariamente os seus espaços aéreos.

A decisão tomada por Catar, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Bahrein causou uma série de cancelamentos e alterações de voos em escala internacional.

Vídeo publicado pela plataforma de monitoramento de voos FlightRadar24 mostra o espaço aéreo sobre o Golfo Pérsico sendo rapidamente esvaziado após o lançamento dos mísseis iranianos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Catar informou que o fechamento temporário do espaço aéreo integra um conjunto de precauções para proteger cidadãos, residentes e visitantes. A Qatar Airways, companhia aérea estatal, suspendeu seus voos e afirmou estar prestando assistência aos passageiros afetados.

O Aeroporto Internacional de Hamad, na capital Doha, principal terminal do país e um dos mais movimentados do Oriente Médio, alertou que os voos de chegada e partida estão “severamente afetados” e orientou os viajantes a não irem ao local antes de confirmarem a situação com as companhias aéreas.

Fechamentos em outros países

Nos Emirados Árabes Unidos, outro país que optou pelo fechamento do espaço aéreo, a companhia Emirates Airlines, com sede em Dubai, informou que alguns voos foram redirecionados, mas sem necessidade de desvios. Após uma avaliação completa de risco, a Emirates decidiu manter as operações conforme programado, utilizando rotas afastadas das áreas de conflito.

Mesmo com um território pequeno, o fechamento do espaço aéreo do Bahrein causa reflexos em outros continentes.

O país ocupa uma posição estratégica no Golfo, entre Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, e está no centro de rotas comerciais aéreas que conectam Europa, Ásia e África.

Segundo a agência estatal do Bahrain News Agency, o país está monitorando a situação em coordenação com aliados regionais. O Ministério do Interior pediu que a população procure locais seguros e só saia de casa em caso de necessidade.