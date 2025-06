Ataque a tiros deixa pelo menos 10 mortos em escola na Áustria

Entre os mortos estão estudantes e pelo menos um adulto, informou a prefeita da cidade no sudeste do país à agência de notícias APA. Kahr indicou que o suposto atirador também morreu.

Ataques a tiros são bem menos frequentes na Europa do que nos Estados Unidos, mas, nos últimos anos, várias escolas e universidades foram afetadas por estes eventos fatais, que as autoridades não classificaram como atos de "terrorismo".

"Todas as crianças devem se sentir seguras na escola e poder aprender sem medo ou violência", postou Kallas em uma mensagem no X. "Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e o povo austríaco neste momento difícil".