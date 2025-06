Assembleia Geral da ONU pede "todas as medidas necessárias" para pressionar Israel

Após o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, a Assembleia Geral pediu nesta quinta-feira (12), por ampla maioria, um cessar-fogo em Gaza e que a comunidade internacional adote "todas as medidas necessárias" para pressionar Israel, que considera o texto promovido pela Espanha uma "farsa".

A resolução adotada nesta quinta-feira pela Assembleia Geral - fórum que reúne todos os países membros da ONU - "exige um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente" em Gaza e a libertação dos reféns em poder do movimento palestino Hamas, tal como previa o texto vetado na semana passada pelos Estados Unidos.

Mas o texto atual da assembleia, aprovado por 149 votos a favor, 12 contra - entre eles Estados Unidos, Israel, Argentina e Paraguai - e 19 abstenções (Índia, Equador e Panamá, por exemplo) aumenta a pressão sobre Israel para que cesse imediatamente o bloqueio à Faixa de Gaza, abra todas as passagens fronteiriças "e permita a distribuição de ajuda humanitária em quantidades suficientes" por todo o território palestino, devastado após 20 meses de guerra.

Além disso, "condena energicamente todo uso da fome contra a população civil como método de guerra e a negação ilegal do acesso à ajuda humanitária".

Diferentemente das resoluções do Conselho de Segurança, as da Assembleia Geral não são vinculativas.

Após mais de dois meses impedindo a entrada de qualquer ajuda humanitária, Israel permitiu no fim de maio a abertura de centros de distribuição gerenciados pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), apoiada pelos Estados Unidos, em torno dos quais dezenas de pessoas morreram em ataques armados, segundo a Defesa Civil de Gaza.

A ONU, que denuncia a obstrução de suas próprias operações humanitárias, se recusa a trabalhar com essa organização de financiamento opaco devido a dúvidas sobre seus procedimentos e neutralidade.

A resolução pede aos Estados-membros que "adotem individual e coletivamente todas as medidas necessárias" para "garantir que Israel cumpra suas obrigações" de acordo com o direito internacional, embora não use o termo "sanções".