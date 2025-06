Aspirante à Presidência da Colômbia sofre atentado em Bogotá

Um vídeo publicado em redes sociais mostra que o político, 39, fazia um discurso no momento em que os disparos começaram. Em outras imagens, ele aparece caído sobre um veículo com o corpo coberto de sangue, sendo segurado por um grupo de homens.

Segundo a imprensa local, pelo menos um tiro atingiu a região entre o pescoço e a cabeça do senador, de direita. O governo do presidente Gustavo Petro, de esquerda, condenou o atentado contra Uribe, que participava de um ato no oeste da capital.