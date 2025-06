Argentina julgará à revelia dez acusados pelo atentado de 1994 à AMIA

Em sua decisão, Rafecas considerou aplicável a nova norma "dada a impossibilidade material de contar com a presença dos acusados e a natureza de crime de lesa humanidade do fato investigado".

O atentado perpetrado em 18 de julho de 1994 contra a sede da mutual judaica AMIA em Buenos Aires constituiu "um crime que causou efeitos devastadores no território nacional, realizado com um método tipificado internacionalmente como ataque terrorista e pelo uso de carro-bomba, que corresponde a um padrão de violência sistemática e organizada contra uma população civil identificável, neste caso, a comunidade judaica argentina", afirmou.

Na lista estão, entre outros, Alí Fallahijan, ex-ministro de Inteligência e Segurança do Irã entre 1989 e 1997; Alí Akbar Velayati, ex-ministro de Relações Exteriores do Irã; Mohsen Rezai, ex-comandante do corpo de Guardiões da Revolução entre 1993 e 1994, e Hadi Soleimanpour, ex-embaixador do Irã em Buenos Aires.