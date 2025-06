Arábia Saudita reforça controles para peregrinação a Meca após mortes pelo calor

Oitenta e três por cento dos mortos não tinham permissão oficial e, portanto, não tinham acesso às barracas climatizadas ou aos ônibus disponibilizados pela rica monarquia do Golfo, informaram as autoridades sauditas.

"Desde o fim da última temporada, nos demos conta de que o maior desafio é evitar que os peregrinos não autorizados ponham em risco o bom desenvolvimento do hajj", disse à AFP, sob a condição do anonimato, um funcionário envolvido na organização.

As permissões oficiais são atribuídas aos países segundo um sistema de cotas e são distribuídas por sorteio. No entanto, o alto custo destas permissões leva muitos muçulmanos a optarem por métodos alternativos, muito mais baratos, mas ilegais.

Segundo Umar Karim, especialista em Arábia Saudita da Universidade de Birmingham, na Grã-Bretanha, "as autoridades sauditas entenderam que, uma vez que estas pessoas entraram no território, é difícil impedir seu acesso físico a Meca".

Outra medida implementada foram as multas. As sanções por participação ilegal no hajj dobraram para 20.000 rials (R$ 30.436, na cotação atual), com uma proibição de dez anos para entrar no reino.