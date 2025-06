Arábia Saudita condena ataque de Israel contra o Irã

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita condenou os ataques lançados por Israel contra o Irã nesta sexta-feira, 13, apesar das históricas tensões do reino saudita com a República Islâmica.

"O Reino da Arábia Saudita expressa sua forte condenação pelas flagrantes agressões de Israel contra a fraternal República Islâmica do Irã", diz a nota do governo saudita, que ainda classifica a ofensiva como uma "clara violação das leis e normas internacionais".

O bombardeio também recebeu críticas do presidente do Líbano, Joseph Aoun, que disse, em nota, que o ataque "não apenas alvejou a população iraniana, mas também todos os esforços internacionais pela manutenção da estabilidade no Oriente Médio".