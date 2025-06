Após críticas, oposição a Netanyahu passa a apoiar ataques; presidente do Irã promete revidar

"Não é o momento certo para fazer política", disse o líder da oposição e ex-primeiro-ministro Yair Lapid à The Associated Press nesta segunda-feira, 16, em sua primeira entrevista à mídia internacional desde o início da operação contra o Irã.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país não busca intensificar o conflito em andamento com Israel, mas prometeu responder a qualquer "agressão" dos israelenses. A declaração foi feita durante telefonema com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, segundo publicação no X (antigo Twitter) nesta tarde.