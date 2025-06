Após briga pública, Trump considera vender ou doar Tesla comprado em apoio a Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer se livrar do seu automóvel Tesla Model S vermelho após a briga com o bilionário Elon Musk, proprietário da fabricante de carros. Segundo a imprensa americana, a venda ou doação do veículo faz parte de um plano do presidente para acabar com todos os elos que possui com Musk após a briga pública entre os dois nesta quinta-feira, 5.

O automóvel está estacionado no estacionamento da Casa Branca e era para uso da equipe, já que Trump não tem permissão para dirigir devido aos rígidos protocolos de segurança, afirmou o The New York Times.

Trump comprou o Tesla em uma demonstração de apoio a Musk, quando este ainda fazia parte do governo americano. A compra foi realizada em um momento em que a imagem da Tesla era prejudicada por veículos incendiados por opositores do bilionário. "Eles são bandidos", disse o presidente americano na época, referindo-se aos responsáveis por queimarem os veículos.

Com a briga entre os dois, no entanto, o presidente americano está disposto a se desfazer de qualquer elo com Musk.

A discussão entre os dois começou depois que Musk criticou o "grande e belo projeto de lei" de Trump, referente ao pacote de lei orçamentária que, segundo especialistas, adicionaria US$ 2,4 trilhões à dívida nacional dos EUA, retiraria o seguro saúde de mais de 10 milhões de pessoas e garantiria cortes de impostos para os americanos mais ricos. Após as críticas, Trump disse que ficou "muito decepcionado com Elon" e Musk afirmou que as políticas causariam uma recessão.

O bilionário acusou Trump de trair promessas de cortes nos gastos federais, compartilhou uma sugestão de que o presidente deveria sofrer impeachment e alegou, sem provas, que o governo estava ocultando informações sobre sua ligação com o pedófilo Jeffrey Epstein. Musk também sugeriu que Trump não teria vencido a eleição do ano passado sem sua ajuda, o que irritou em particular o presidente.

Entenda

Em uma série de entrevistas na TV nesta sexta-feira, 6, Trump não demonstrou interesse em fazer as pazes. Questionado pela ABC News sobre relatos de uma possível ligação entre ele e Musk, o presidente respondeu: "Você se refere ao homem que perdeu o juízo?" e disse que não estava interessado em conversar com Musk no momento.

O presidente também publicou que Musk estava "se esgotando", que havia "pedido para ele deixar" seu governo, que o titã da tecnologia havia "enlouquecido". Trump ainda ameaçou cancelar contratos do governo com as empresas de Musk, incluindo contratos da SpaceX com a Nasa.

Steve Bannon, ex-assessor de Trump que apresenta um influente podcast conservador, disse que o presidente deveria instruir o governo americano a confiscar a SpaceX. Ele também encorajou Trump a investigar as alegações de que Musk usa drogas e "repassar tudo sobre seu status imigratório" em preparação para uma possível deportação.

"Veremos como Elon Musk lidará com um pouco dessa pressão", disse Bannon, "porque acho que um pouco dessa pressão pode estar chegando".