Apenas o 'povo iraniano' pode promover uma mudança de regime, diz oposição no exílio

O Conselho Nacional da Resistência do Irã (CNRI), a oposição no exílio ao governo de Teerã, disse nesta quarta-feira (18) que cabe ao povo iraniano derrubar o regime islâmico de seu país, em plena ofensiva de Israel.

"A solução para esta guerra e para esta crise passa pela derrubada deste regime e uma mudança de regime pelo povo iraniano e sua resistência", declarou a presidente do CNRI, Maryam Rajavi, em uma coletiva de imprensa no Parlamento Europeu em Estrasburgo, junto a um grupo de eurodeputados.

E agora os rumores se intensificam sobre uma possível participação direta dos Estados Unidos no conflito, após as ameaças do presidente Donald Trump contra o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.