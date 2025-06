Apagão na Espanha ocorreu devido a 'fenômeno de sobretensões'

"O sistema não tinha capacidade de controle de tensão dinâmica suficiente" naquele dia, acrescentou ela, detalhando que algumas empresas desconectaram suas centrais do sistema "de forma indevida (...) para proteger suas instalações".

Segundo Aagesen, "uma vez iniciada esta reação em cadeia, as desconexões por sobretensão e sua tensão só teriam sido possíveis com uma enorme capacidade de regular a tensão (...) e justamente isso estava em falta no sistema", explicou a ministra.