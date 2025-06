Ao menos 49 mortos na África do Sul devido ao mau tempo

Chuvas e tempestades de neve na África do Sul deixaram pelo menos 49 mortos, incluindo quatro crianças em um veículo escolar, informou o governo local nesta quarta-feira (11).

Devido às nevascas e temporais dos últimos dias, que também provocaram deslizamentos de terra, centenas de pessoas foram evacuadas desde segunda-feira, principalmente nos distritos de OR Tambo e Amathole.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, alertou em um comunicado que as duras condições do inverno continuam sendo uma "ameaça".

Ele acrescentou que os serviços de emergência estão "fazendo o necessário para enfrentar as crises à medida que ocorrem".

O serviço meteorológico da África do Sul alertou que as condições extremas do inverno continuarão pelo menos até meados da semana.