Alpinista voluntário que participou do resgate de Juliana Marins vira "herói nacional" entre brasileiros nas redes sociais

O alpinista indonésio Agam , voluntário no resgate da brasileira Juliana Marins , comoveu o público e virou "herói" nas redes sociais. Emocionado, ele relatou, em uma live feita nesta quarta-feira (25), os desafios enfrentados para localizar a jovem, que caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

Especialista em resgate vertical e em cavernas , Agam ganhou admiradores brasileiros. Até as 16h desta quarta, ele já somava mais de 660 mil seguidores no Instagram. Nos comentários de suas publicações, os compatriotas de Juliana o agradecem e o elogiam. Eles também organizaram uma campanha de arrecadação de recursos para apoiar Agam e os colegas.

Todo o processo durou mais de 15 horas , entre o içamento e a chegada do corpo ao hospital. Segundo Agam, a equipe só conseguiu comer na tarde desta quarta-feira (25), depois do fim da missão.

Vida simples

A tradutora, Sinta Stepani, conta que os homens que trabalharam no resgate têm uma vida simples: trabalham como atendentes, guias ou com reciclagem.

No entanto, diante de inúmeros pedidos, aceitou as doações, com o compromisso de dividir os recursos com os colegas do resgate e investir em projetos ambientais: plantar mudas de árvores em montanhas, incentivando o reflorestamento e a preservação da natureza.