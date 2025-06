Aliança Trump-Musk implode após discussão

Os americanos debatem, nesta sexta-feira (6), o alcance da disputa protagonizada na véspera entre o presidente Donald Trump e seu até então fiel aliado Elon Musk, que consumaram a ruptura com mensagens e críticas exaltadas nas redes sociais.

Após a espetacular briga entre o presidente americano e o homem mais rico do mundo, os sites de notícias Politico e Axios antecipam uma possível desescalada.

"Oh, está tudo bem", afirmou Trump ao Politico em uma breve entrevista por telefone, ao comentar seu embate com Musk. Segundo o site, uma conversa telefônica está programada para esta sexta-feira para tentar acalmar os ânimos.

"A forma mais fácil de economizar dinheiro no nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é rescindir os subsídios e contratos governamentais de Elon", ameaçou o chefe da Tesla e da SpaceX em outra mensagem.

Desde que, na semana passada, Musk criticou duramente o megaprojeto de lei orçamentária de Trump, o divórcio entre o homem mais rico do mundo e o mais poderoso era apenas uma questão de tempo.

O curioso é que ele se consumou durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca entre Trump e o chefe de governo alemão Friedrich Merz, que presenciou, estoicamente, a disputa.

Musk respondeu ao vivo no X, enquanto Trump dava a sua versão diante de câmeras do mundo inteiro. "Estou muito decepcionado, porque Elon conhecia os bastidores desse projeto de lei melhor do que quase qualquer um aqui sentado (...) De repente, isso se tornou um problema para ele", comentou o presidente republicano, de 78 anos.