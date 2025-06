Aliado de Trump, Karol Nawrocki vence eleições presidenciais na Polônia

O conservador Karol Nawrocki venceu as eleições presidenciais da Polônia , de acordo com o g1.

No domingo (1), o candidato liberal chegou a declarar vitória após uma pesquisa de boca de urna apontá-lo com uma pequena vantagem sobre o candidato nacionalista Karol Nawrocki.

O apoio da extrema-direita foi decisivo

Sławomir Mentzen, candidato eliminado no primeiro turno com cerca de 15% dos votos, t ornou-se figura-chave . Embora não tenha declarado apoio formal, seus eleitores foram intensamente disputados.

Mentzen usou seu canal no YouTube para entrevistar os dois finalistas e apresentou uma lista de exigências conservadoras, incluindo a oposição à entrada da Ucrânia na OTAN . Nawrocki aceitou todas as demandas, enquanto Trzaskowski apoiou apenas algumas.

A influência de Mentzen demonstra o crescimento da direita populista na Polônia e na Europa . Seu estilo, voltado para redes sociais, mudou a dinâmica tradicional da campanha. Mesmo após interações amigáveis com figuras do establishment, Mentzen manteve postura neutra, pedindo que seus apoiadores votassem conforme suas consciências.

A vitória de Nawrocki, com 50,89% dos votos, sinaliza que a Polônia seguirá uma linha mais nacionalista, possivelmente com impacto nas relações com a UE e na postura diante da guerra na Ucrânia.