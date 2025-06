Alemanha aumentará gastos com defesa para 3,5% do PIB em 2029 em meio à pressão da Otan

O ministro das finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, prometeu, nesta terça-feira, 24, elevar os gastos com defesa do país para 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2029, ao apresentar os planos de gastos do novo governo.

A coalizão do chanceler Friedrich Merz aprovou no parlamento planos para permitir maiores gastos com a defesa, afrouxando as regras rígidas sobre a contração de dívidas, mesmo antes de assumir o cargo no mês passado. Ela agiu antes da cúpula da Organização do Atlântico Norte (Otan) de hoje, que tem como objetivo aumentar a meta de gastos com defesa dos aliados de 2% do PIB para 3,5%, além de mais 1,5% para infraestrutura potencialmente relacionada à segurança.