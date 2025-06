Alemanha acusa jovem sírio de cumplicidade em atentado frustrado em show de Taylor Swift

Mohammad A., então com 15 anos, teve contato de meados de julho até agosto de 2024 com o principal suspeito, de 19 anos, que preparava o atentado, informou a Procuradoria Federal alemã, especializada em casos de terrorismo.

O jovem sírio, adepto da ideologia do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), "ajudou desde abril de 2024 (...) nos preparativos (do atentado), traduzindo do árabe para o alemão as instruções para fabricar uma bomba", acrescentou.