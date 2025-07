Aldeia sérvia afirma ser a origem do primeiro vampiro

A Romênia é conhecida como a terra do lendário Drácula, mas foi na Sérvia, há 300 anos, que um vampiro teria sido visto pela primeira vez. A aldeia de Kisiljevo busca reivindicar seu título de berço desses personagens sanguessugas... e dos turistas que eles trazem.

Reza a lenda que foi lá, no início do verão de 1725, que os moradores desenterraram o corpo de Peter Blagojevic, que suspeitavam que ressuscitava à noite para matar inocentes.

"Ele provavelmente era um homem comum que teve a sorte - ou o azar - de se tornar um vampiro. Tudo o que sabemos sobre ele é que veio de Kisiljevo, e seu nome aparece em registros por volta de 1700", continua, segurando um exemplar do Wienerisches Diarium de 21 de julho de 1725, o diário da corte vienense.

O artigo marca o início do mito do vampiro de Kisiljevo.

Com base nos relatos de médicos e militares austríacos, a história provavelmente surgiu de um erro de tradução, afirma Clemens Ruthner, diretor do Centro de Estudos Europeus do Trinity College, em Dublin.