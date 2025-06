AIEA relata que não houve danos adicionais em unidades nucleares do Irã, após ataques de Israel

Grossi afirmou que não há sinais de destruição das partes principais da usina de enriquecimento de Natanz, mas que a perda de energia pode ter danificado as centrífugas utilizadas no local. No lado interno, também há contaminação química e radiológica. Contudo, o chefe da AIEA afirma que os riscos podem ser "efetivamente gerenciados" com medidas de proteção apropriadas.