Agentes da imigração americana provocam raiva e medo nas ruas dos EUA

A manifestação "No Sleep For ICE" ("Sem descanso para o ICE"), na última quinta-feira, reflete a crescente raiva contra o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), uma agência outrora desconhecida que se tornou o foco da repressão aos imigrantes lançada pelo presidente Donald Trump.

Vídeos com imagens dramáticas mostraram agentes federais, muitas vezes mascarados e às vezes armados com rifles de assalto, perseguindo migrantes e os algemando em tribunais, fazendas ou nas ruas.

Funcionários do ICE também detiveram cidadãos americanos por, supostamente, interferirem em prisões, incluindo um candidato à prefeitura de Nova York nesta semana.

A linha dura gerou medo entre os imigrantes e enfureceu muitos americanos, especialmente em cidades liberais como Los Angeles, onde este mês ocorreram grandes protestos de rua contra as operações do ICE.

Não estava totalmente claro que os agentes do ICE estariam hospedados ali, mas os organizadores do protesto afirmaram ter provas fotográficas disso.

No hotel, alguns hóspedes olhavam por entre as cortinas.

Mas, além das táticas agressivas dos agentes federais de imigração, críticos dessa política denunciaram os agentes por esconderem o rosto com máscaras, uma prática muito incomum - embora legal - entre as forças de segurança dos Estados Unidos.

"Em que momento, como nação, nos depararemos com uma polícia secreta?", escreveu no mês passado Walter Olson, pesquisador do grupo de estudos Cato Institute.