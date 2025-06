AFP anuncia 'programa de economias' diante da persistente crise da mídia

Ele explicou que, após sete anos de progresso contínuo, as "receitas comerciais" da AFP "diminuirão este ano", com quase 8 milhões de euros (R$ 51,2 milhões) a menos em comparação com o que estava previsto no orçamento.

Nesse sentido, Fries mencionou o fim do programa de verificação digital da Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) nos Estados Unidos, do qual a AFP participava, e a "interrupção abrupta" do contrato com a rádio pública Voice of America, que o governo Trump quer desmantelar.