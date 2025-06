Acordos comerciais chave podem ser fechados em setembro, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse, nesta sexta-feira (27), que Washington poderia alcançar acordos cruciais sobre tarifas com mais de uma dúzia de parceiros nos próximos meses e concluir sua agenda comercial no começo de setembro.

Os países se apressaram em negociar e alcançar acordos comerciais com Washington para evitar este desfecho, embora a Casa Branca tenha sugerido recentemente que o governo do presidente Donald Trump poderia estender este prazo.

O secretário do Tesouro reiterou que os Estados Unidos se concentram em acordos com 18 parceiros-chave. "Se conseguirmos fechar 10 ou 12 dos 18 importantes, e houver outras 20 relações importantes, acredito que poderíamos ter o comércio [por acordos tarifários] solucionado no Labor Day [Dia do Trabalhador nos EUA]", disse Bessent. Esse feriado cai em 1º de setembro.