Acordo sobre gastos militares ajudará Europa a chegar em acerto comercial com EUA

O acordo da Europa com o presidente dos EUA, Donald Trump, para aumentar seus gastos militares ajudará a desarmar uma guerra comercial transatlântica, porque grande parte do novo dinheiro será destinado a armas americanas, disse uma autoridade da União Europeia.

"Claro, uma grande parte desses 5% será gasta com certeza comprando produtos americanos, e isso ajuda a reequilibrar as relações comerciais", disse António Costa, que lidera o Conselho Europeu, em uma entrevista referindo-se à nova meta de gastos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Este acordo na Otan abriu caminho para termos um acordo o mais rápido possível sobre comércio", afirmou.